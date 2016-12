Die Abnahme erfolgte durch ein Prüferteam, bestehend aus Ronny Kuschal, Martin Wagner und Herbert Kellner.

Die Ausbildungsprüfung dient zur Vertiefung der Ausbildung für den Atemschutzeinsatz, dabei wird vor allem auf sichereres Arbeiten geachtet und ist in vier Stationen aufgeteilt. Ein Trupp trat erstmalig in Bronze an. Die 4 weiteren Trupps bereits in der Stufe Silber dies bedeutet, dass die Positionen zugelost werden.