GroÃŸgÃ¶ttfritz

Mit Geschäftspartnern, Kunden, Vertretern der Gemeinde und der Baufirmen, Nachbarn und Mitarbeitern feierte Günther Maier am Samstag die Eröffnung seiner neuen Umschlaghalle. Nachmittags war dann die Bevölkerung eingeladen.

Bereits vor einiger Zeit sei eine Hallenerweiterung beim Transportunternehmen in Großgöttfritz angedacht gewesen, wie Firmenchef Günther Maier berichtet, ausschlaggebend für die Inangriffnahme des Projekts war dann letztendlich die Übernahme der Firma Steiner aus Gerotten.

Bereits seit Anfang März wird die zusätzliche Ware in Großgöttfritz umgeschlagen, im April wurde dann mit dem Hallenneubau begonnen. „Die letzten Wochen waren sehr anstrengend, es war nicht leicht, die tägliche Arbeit und das Bauvorhaben unter einen Hut zu bringen“, so Maier. „Wir haben es aber mit unserem guten Team geschafft!“

„Wir wollen im Waldviertel eine wichtige Rolle im Logistikbereich übernehmen.“

Günther Maier

Der Unternehmer hat für dieses Bauprojekt bewusst Firmen aus der Region ausgewählt, „und es war die richtige Entscheidung“, so Maier. „Wir haben eine funktionstüchtige, den heutigen Standards entsprechende, moderne Halle gebaut.“ Bereits 2014/15 hat die Firma mit dem Einsatz eines leistungsfähigen Dispositionsprogrammes die Weichen gestellt, um für die Anforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.

„Wir wollen im Waldviertel eine wichtige Rolle im Logistikbereich übernehmen“, so das ehrgeizige Ziel des Unternehmers, der anlässlich der Halleneröffnung auch das neue Firmenlogo vorstellte. Schon jetzt werden bis zu 500 Sendungen täglich in Großgöttfritz umgeschlagen, wobei die Waren ausschließlich mit den 43 firmeneigenen Lkw transportiert werden.

Bürgermeister Johann Hofbauer gratulierte zum gelungenen Projekt. Es sei nicht selbstverständlich, ein so großes Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund einer Million Euro in so kurzer Zeit zu realisieren. „Wir haben hier gut zusammengearbeitet“, so Hofbauer. „Die Gemeinde ist stolz auf ihre Betriebe, denn sie lebt zum Teil davon. Das Geld wird aber wieder investiert zum Wohle der gesamten Bevölkerung!“

Glückwünsche kamen auch vom Vizepräsidenten der NÖ Wirtschaftskammer, Christian Moser. Familienbetriebe seien das Rückgrat der Wirtschaft, der Gesellschaft, „Betriebe, die sich etwas trauen, die auf ihre Mitarbeiter schauen, die investieren, Arbeitsplätze sichern und schaffen, wie die Familie Maier, die das seit mehr als 25 Jahren tut und das in einer sehr harten Branche“, meinte Moser. „Sich hier zu behaupten, ist eine große Leistung!“