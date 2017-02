„Welcome to the Circus“ beim Landjugendball .

Unter dem Motto „Welcome to the Circus“ begrüßte die Landjugend Großhaselbach am 11. Februar in der „Manege“ beim Döllerwirt zahlreiche Gäste, darunter Landesamtsdirektorstellvertreter Johann Lampeitl, Vizebürgermeister Georg Marksteiner und den geschäftsführenden Gemeinderat Reinhard Poppinger.