Völlig unerwartet verstarb am 10. November die langjährige Bezirksbäuerin und Landeskammerrätin Josefa „Fini“ Bauer mit nur 60 Jahren.

„Botschafterin“ der Region

Bauer war bereits mit 18 Jahren im Landesbeirat der Landjugend aktiv, sie war 30 Jahre Kammerrätin und 25 Jahre (bis zum Vorjahr) Landeskammerrätin, lange Zeit Orts-, Bezirks- und Gebietsbäuerin. Bis zuletzt war sie als AMA-Lebensmittelberaterin tätig. In dieser Funktion war ihr besonders das Gespräch direkt mit den Konsumenten wichtig und ein Anliegen, dabei die heimische Landwirtschaft zu präsentieren und diese zu vertreten. Sie war sozusagen eine „Botschafterin“ der Region und ihrer Produkte.

In ihrer Freizeit engagierte sich Josefa Bauer aktiv beim Kirchenchor sowie der Volkstanzgruppe Großhaselbach. Des Weiteren war sie in den verschiedensten Vorständen (Bauernbund, Hagelversicherung, Grunderwerbsgenossenschaft, uvm…) vertreten. Auch in der Kommunalpolitik war sie aktiv, u.a. als ÖVP-Gemeindeparteiobfrau von Schwarzenau.

Titel Ökonomierat und großes Ehrenzeichen

Der Titel Ökonomierat wurde ihr 2012 verliehen, weiters war sie Trägerin des großen Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland NÖ.

„Durch ihr fröhliches und herzliches Wesen war unsere Fini eine große und sehr erfrischende Bereicherung in der ARGE Bäuerinnen und trug einen wesentlichen Beitrag zur Gemeinschaft und Stärkung unseres Vereines bei“, so Bauers Nachfolgerin, Bezirksbäuerin Elisabeth Steininger.

Die Verstorbene wird am Samstag, 19. November, um 10 Uhr in Großhaselbach zu Grabe getragen. Am Donnerstag wird für sie in der Kirche Großhaselbach (20 Uhr) und am Freitag in der Ortskapelle Hausbach (19.30 Uhr) Rosenkranz gebetet.