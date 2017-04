Knapp 50 Jahre Sammlerarbeit steckte der Arbesbacher Alois Hasl in sein Museum, in das er am 1. Mai einlädt. Von Nähmaschinen über Bierflaschen und altem Handwerksgerät können Besucher bei freiem Eintritt von 9 bis 17 Uhr Antiquitäten und so manche Rarität bestaunen.

Angefangen hat Hasls Sammelleidenschaft bereits im Schulalter: „Was mir untergekommen ist, habe ich aufgehoben. Als Junge habe ich Zündholzschachteln gesammelt, später kleine Holzgeschütze, mit denen man Kugeln verschießen konnte“, sagt der 80-Jährige.

Mit der Zeit wuchs die Sammlung immer weiter an. Natürlich gibt es auch ein Herzstück des Museums: „Die knapp 100 Wanduhren sind meine Schmuckstücke“, sagt Hasl. Neben klassischen Uhren sammelt er auch wahre Exoten: So ertönen etwa bellende Hunde, indische Melodien und Motorgeräusche von Elvis Presleys pinkem Cadillac zur vollen Stunde aus den bunten Uhren.

Ausgestellt sind die Antiquitäten in Hasls ehemaligen Gemischtwarengeschäft Arbesbach 70. Er zeigt auf die fein säuberlich aufgestellten Gegenstände entlang der Frontseite des Raumes: Über 20 Schreibmaschinen, hunderte Feuerzeuge und Streichholzschachteln sowie 400 Kaffeetassen stehen dort.

Weihnachtsmarkt in Indonesien

Hasl nimmt eine Tasse herunter, auf der steht: „Christkindl-Markt. Jakarta. Indonesien.“ Der 80-Jährige erzählt: „Das Häferl habe ich von einem Bekannten, der in Indonesien beruflich unterwegs war. Dort gibt es ein Stadtviertel, in dem viele Europäer leben. Für die deutschsprachigen Einwohner veranstalten sie jährlich einen Weihnachtsmarkt, daher die skurrile Beschriftung.“

Hasls Sammlung umfasst einige aufsehenerregende Ausstellungsstücke, wie etwa einen handbetriebenen Kaffeeröster aus dem 20. Jahrhundert oder einen Aufsatz, auf dem Ärzte ihre Injektionsnadeln über einer Flamme desinfizierten. Das älteste Stück ist über 200 Jahre alt: In einem Gebetsbuch blättert Hasl die erste Seite auf und zeigt stolz auf die fast vergilbte Jahreszahl: 1791.

Nichts soll verkauft werden

Trotz Nachfragen von Besuchern möchte Hasl keinen seiner Schätze verkaufen. „Vor einigen Wochen kam ein Gast in das Museum und wollte mir eine Puppe abkaufen. Als Grund gab er an, dass er sie für seine rumänische Frau besorgen wollte. Das war ein Schmäh“, so der leidenschaftliche Sammler. Welchen finanziellen Wert sein Museum hat, kann er nicht sagen. „Ich habe noch nie etwas schätzen lassen“, gibt er zu.

Das Interesse an seinem Museum ist seit dem ersten Tag der offenen Tür vergangenen Jahres deutlich gestiegen. „Für Mai haben sich sechs volle Reisebusse aus Krems angekündigt“, sagt Hasl am Ende der Tour.