Bereits vor Jahren hat Erwin Fuchs aus Echsenbach seine Leidenschaft für das Schnitzen mit der Motorsäge entdeckt. Seither entstanden viele große und kleine Holzskulpturen.

Es begann damit, dass Fuchs, der in einer Landwirtschaft aufgewachsen ist, anfing, das Holz, das im eigenen Wald anfällt, künstlerisch zu verarbeiten. Erst entstanden nur kleinere Objekte, dann wurden sie immer größer, „und man wird auch immer besser“, so Erwin Fuchs, der sich diese Kunstfertigkeit selber angeeignet hat, im Gespräch mit der NÖN.

Er verarbeitet für seine rustikalen Kunstwerke verschiedenste Hölzer, wie Fichte oder Föhre, aber auch Harthölzer wie Esche. Und er arbeitet direkt im Wald, daheim wird die vor Ort entstandene Skulptur höchstens noch etwas nachbehandelt, nachgeschliffen, lackiert oder eingelassen.

Inspiration im Wald

Inspiration findet der Hobbykünstler, der einmal einem Bildhauer aus Salzburg über die Schulter schauen durfte und sich von diesem einige Tipps und Tricks abgeschaut hat, vor allem im Wald, und so verwandelt er Holzstämme in alles, was im Wald so kreucht und fleucht: Bären, Vögel, Eulen…, aber auch Zwergerl, Schwammerl und andere „Waldbewohner“.

„Die werden dann auch schon mal an die zwei Meter groß“, erzählt Fuchs stolz. Er legt Wert darauf, dass bei seinen Skulpturen noch etwas von der Rinde und vom Stamm zu sehen ist, „damit man erkennt, dass das aus dem Wald und nicht aus der Tischlerwerkstätte kommt“, meint der Echsenbacher, der seine Kunstwerke dann im Freundeskreis verschenkt.

privat