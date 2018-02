Im Gasthaus Speneder in Altpölla fand am Freitag, 26. Jänner, die bereits traditionelle Jahresabschlussfeier des Hilfswerkes Zwettl statt. "Diese Einladung an alle ehrenamtlich Tätigen und hauptberuflichen Mitarbeiter des Hilfswerkes ist ein Dankeschön für die tolle und qualitätsvolle Arbeit im Dienste der älteren und pflegebedürftigen Mitmenschen im Betreuungsgebiet“, betonte der Vorsitzende des Hilfswerkes Zwettl, Werner Preiss.

Eine beeindruckende Leistungsbilanz konnte gezogen werden. Beim Service „Essen auf Rädern“ konnten im Vorjahr 14.745 Essen zugestellt werden. Es stellt eine wertvolle Ergänzung zur Arbeit der Sozialstation des Hilfswerkes Zwettl dar und ist auch ein wichtiger Beitrag um Lebensqualität zu schenken. Ein großes Dankeschön ging an Franz Pfeffer, der bereits seit zehn Jahren ehrenamtlich Essen auf Rädern zustellt, und auch an Fritz und Berta Kolm, die die Essenszusteller bereits seit fünf Jahren koordinieren.

Pflegemanagerin Heide Moser berichtete, dass auch im Bereich von „Hilfe und Pflege daheim“ im Vorjahr viele Arbeitsstunden für mehr als 200 Kunden geleistet und dabei auch tausende Kilometer zurückgelegt wurden. Auch das großartige Angebot für die Familien, Jugend und Kinder ist eine sehr wichtige Sache. Im Bereich des Familienberatungszentrums wurden 2017 ebenfalls viele Stunden an qualitätsvoller Arbeit geleistet, berichtet die Leiterin der Jugendberatungsstelle Zwettl, Michaela Unterberger.

Die Vizepräsidentin des Hilfswerkes NÖ, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, und Bürgermeister Günther Kröpfl (Pölla) bedankten sich bei den Hilfswerkern für die geleistete Arbeit.

