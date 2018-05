Die Trachtenmusikkapelle Martinsberg eröffnete am 28. April mit der Fächerpolonaise von C.M. Ziehrer das Frühjahrskonzert im Martinssaal.

Obmann Stefan Rainer und Kapellmeister Andreas Sandler durften neben zahlreich erschienenen Vereinen auch viele Ehrengäste begrüßen.

Zum Auftakt des heurigen Jubiläums – 60 Jahre Trachtenmusikkapelle Martinsberg – spielten die Musiker unter der musikalischen Leitung von Andreas Sandler, Mathias Hobel und Christoph Liedl vor einem völlig ausverkauften und begeisterten Publikum alle „Stückerl“, die das Herz begehren – Märsche, Polka und Walzer.

Josef Rehberger führte in gewohnter Manier wie schon die Jahre zuvor mit viel Witz und Charme durch den Abend.

Norbert Hackl – Flügelhorn – wurde an diesem Abend mit dem eigens für ihn komponierten „Hackl-Marsch“ von Mathias Hobel anlässlich seines runden Geburtstages überrascht, der Marsch wurde an diesem Abend uraufgeführt.

Nach der Pause eröffnete das Jugendblasorchester unter der Leitung von Mathias Hobel den zweiten Teil und spielte „A Piraten History“ und „Thunderbolt Peak“.

Auszeichnungen und Ehrungen als Highlight

Ein Highlight waren wieder Auszeichnungen und Ehrungen. Martin Hausleiter, neu gewählter Bezirksobmann, überreichte gemeinsam mit Bürgermeister Friedrich Fürst die Leistungsabzeichen sowie einen Dukaten, der von der Marktgemeinde gesponsert wurde. Eine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Astrid Trondl, das Leistungsabzeichen in Gold ging an Gregor Zeinzinger, jenes in Silber wurde Sabrina Mayerhofer überreicht, das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Jessica Fürst, Carina Sandler und Christoph Hobl.

Als Abschluss und krönende Zugabe sangen Isabella Frühwirth und Andreas Sandler das Lied „Bis bald auf Wiedesehen“, und auch der Fliegermarsch durfte nicht fehlen.