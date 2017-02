Der beliebte Zwettler Kaplan Franz Dangl feierte am 29. Jänner im Gasthaus Widhalm mit „seiner“ Familie seinen 60. Geburtstag.

Dangl wurde am 29. Jänner 1957 als erstes von vier Kindern des Ehepaares Franz und Johanna Dangl in Süßenbach (Gemeinde Kirchberg am Walde), geboren. Nach der Pflichtschule erlernte er den Beruf Elektroinstallateur. Für den Fertigteilhauserzeuger ELK in Schrems war er lange im Auslandseinsatz, darunter auch in Mittelitalien, wo er nach einem Erdbeben beim Wiederaufbau mitarbeitete.

Seine Urlaube verbrachte Franz Dangl immer wieder mit Tätigkeiten rund um den christlichen Glauben, reiste in Wallfahrtsorte und engagierte sich im kirchlichen Bereich.

Mit 47 Jahren gab er seinen Beruf als Elektroinstallateur auf und begann mit dem Priesterstudium. 2013 wurde er in St. Pölten zum Diakon geweiht, ein Jahr darauf zum Priester. Nach einem Diakon-Jahr in Steinakirchen am Forst kehrte er wieder ins Waldviertel zurück und ist seitdem als Kaplan in der Stadtpfarre Zwettl tätig.

Sein Aufgabenbereich sind allerdings in erster Linie die Pfarren Marbach am Walde und Großglobnitz, wo er aufgrund seiner vielen Bekannten aus alten Zeiten eine herzliche Aufnahme erfahren durfte. Er selbst sieht seinen Wechsel von der körperlichen Arbeit in die geistige als eine Bereicherung in seinem Leben und wie man sieht, lebt er in seinem neuen Beruf vollends auf.