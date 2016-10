Am Freitag um 13.00 Uhr sei der kräfteraubende, durch enorme Hitze- und Rauchbelastung erschwerte Einsatz beendet worden, berichtete das NÖ Landesfeuerwehrkommando. Erst danach konnte die Ermittlungen zur Brandursache beginnen, sagte Sprecher Franz Resperger.

Kleintiere verendeten in Flammen

Die Feuerwehren waren am Donnerstag um 0.27 Uhr alarmiert worden: Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Kirchschlag im Bezirk Zwettl standen zwei Ställe in Vollbrand. 40 Rinder wurden gerettet und das Wohnhaus der siebenköpfigen Familie, die sich selbst in Sicherheit gebracht hatte, vor den Flammen bewahrt. Mehrere Kleintiere verendeten in den Flammen.

190 Feuerwehrleute im Einsatz

Zudem gerieten große Mengen an Heu und Stroh in Brand. Insgesamt mussten die 190 Feuerwehrleute 70 Lkw-Ladungen glosendes Heu und Stroh ausräumen und ablöschen. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte wurden vier Traktoren, drei Kräne und sechs mit Wasser befüllte Güllefässer aufgeboten.