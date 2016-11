Ein elektrischer Defekt dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit, so die vorläufigen Ermittlungsergebnisse, den Großbrand in Haiden in der Gemeinde Kirchschlag, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Stallgebäude in Schutt und Asche legte, ausgelöst haben. Insgesamt standen weit über hundert Feuerwehrleute mehr als 30 Stunden bei den Lösch- und Nacharbeiten im Einsatz.

Der Brand war am 27. Oktober kurz nach Mitternacht in der Maschinenhalle über dem Stall ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das landwirtschaftliche Gebäude bereits in Vollbrand, wie Einsatzleiter Walter Franz, Kommandant der FF Kirchschlag, im Gespräch mit der NÖN erzählt.

Übergreifen konnte nicht verhindert werden

Ein Übergreifen der Flammen auf eine zweite Scheune konnte leider nicht mehr verhindert werden, das Wohnhaus, das mit einem Quertrakt mit dem landwirtschaftlichen Gebäude verbunden ist, konnte jedoch gerettet werden. Es kann von der siebenköpfigen Familie, die sich rechtzeitig in Sicherheit hatte bringen können, bewohnt werden. Auch die Nachbarhäuser konnten geschützt werden.

Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 147 Mann und 20 Fahrzeugen bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Auch zwei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes waren vor Ort, zum Glück wurde jedoch niemand verletzt.

Die Löscharbeiten wurden durch akuten Wassermangel erschwert. „Bis zur nächsten Wasserquelle waren es rund 900 Meter“, so Kommandant Franz. „Dorthin eine Leitung zu legen, wäre sehr aufwendig gewesen. Aber hier hat sich wieder einmal das System bewährt, dass benachbarte Landwirte bei der Wasserversorgung mit Güllefässern aushelfen. So konnte der anfängliche Engpass an Löschwasser in kürzester Zeit behoben werden!“

Futtervorräte und Maschinen vernichtet

Trotz des intensiven Feuerwehreinsatzes wurden sämtliche Futtervorräte und landwirtschaftlichen Geräte vernichtet. Der gesamte Viehbestand – 36 Rinder und zwei Pferde sowie ein Hund – konnten in Sicherheit gebracht werden. Das Vieh wurde in den Ställen von Nachbarn untergebracht. Für einige Hühner, Enten und Wachteln gab es leider keine Rettung mehr. Aufgrund der Schlauchleitungen kam es auf der B 36 während des Einsatzes zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Der kräfteraubende, durch enorme Hitze- und Rauchbelastung erschwerte Einsatz konnte erst am Freitag um 13 Uhr beendet werden. Unter anderem mussten 70 Lkw-Ladungen glosendes Heu und Stroh ausgeräumt und abgelöscht werden.

Noch in der Nacht nahmen Brandermittler der Polizei ihre Arbeit auf, eingesetzt war dabei auch ein auf Brandursachen spezialisierter Spürhund.