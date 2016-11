Die Imker aus der Region Waldviertler Kernland trafen sich am Sonntag den 30. Oktober zum ersten Stammtisch im Imker-Gasthaus Moser in Kleingöttfritz. Imkerobmann Martin Maurer aus der Gemeinde Schönbach freut sich, dass der Imkerverband im Waldviertler Kernland wächst und sich immer mehr Neuimker dem Verband in der Region anschließen. Es gibt bereits Mitglieder aus den Gemeinden Schönbach, Bad Traunstein, Grafenschlag und Ottenschlag.

Bienenmeldepflicht: Mehraufwand, aber Vorteil

Beim ersten Imkertreffen wurde dabei angeregt und ausführlich über die Vorteile der Verbandsmitgliedschaft, über das gute Honigjahr, über die Gefahren durch die Varroamilbe und die Bienenregistrierungspflicht diskutiert. Ein wichtiges Thema in der Imkerschaft ist die neue Registrierungspflicht der Bienen, welche seit heuer in Kraft ist.

Diese Meldepflicht betrifft jede Person, die bereits Bienen hält oder neu mit der Bienenhaltung beginnt. Die Registrierungspflicht besteht bereits ab der Haltung eines Bienenvolkes. Weiters ist ab 2017 die Anzahl der Bienvölker zweimal im Jahr im Veterinärinformationssystem zu melden.

Hier bietet die Mitgliedschaft im Imkerverband den wesentlichen Vorteil, dass die Meldung über den Verband abgewickelt wird und sich nicht jeder einzelne Imker mit der Eingabe ins Veterinärinformationssystem beschäftigen muss. Die Bienenmeldepflicht ist ein Mehraufwand in der Imkerschaft, bringt aber den wesentlichen Vorteil, dass im Falle von Bienenkrankheiten die Imker einer gesamten Region sehr schnell informiert werden.

Für Fragen zur Meldepflicht und Imkermitgliedschaft im Verband sowie dessen Vorteile (Meldung über den Verband, monatliche Imkerzeitung, Bienenversicherung, Fördermöglichkeiten, regionaler Informationsaustausch und Weiterbildungsmöglichkeiten) steht Obmann Martin Maurer per Mail unter office@martinmaurer.at oder per Telefon unter 0664/5162900 für alle Imker und Neueinsteiger in der Region zur Verfügung.