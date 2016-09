Die Kleinregion ASTEG veranstaltete am Wochenende das „1. Knödel Land Fest“ - in der Heimat der Waldviertler Knödel, wie es hieß. Auf dem Tag der offenen Tür bei der Knödelmanufaktur Klang mit dem Unternehmerehepaar Ingeborg und Rainer Klang in Allentsteig lag der Fokus am Samstag. Hier wurde in Form von Führungen der gesamte Produktionsablauf der Knödelherstellung den Besuchern vorgeführt.

Stadtrat Reinhard Waldhör freute sich als Knödel Land Projektleiter, bereits an diesem Tag zwischen 1.200 und 1.500 Besucher Willkommen zu heißen. Das Projekt der Region ASTEG läuft seit einem dreiviertel Jahr, Ausgangspunkt ist die Knödelmanufaktur Klang, aber Ziel sei es, der Region eine unverkennbare Identität zu geben. Beginnend mit dem Waschen der Erdäpfel, zum Kochen, Schälen, Passieren, Knödelteigzubereitung, Füllen, Formen, Verpacken und Etikettieren, dies alles konnte von den Gästen genau verfolgt werden. Die Besucher konnten die Produktion der Knödel überwachen, Wissenswertes über den Rohstoff erfahren und die Verarbeitung bis hin zur Auslieferung in Erfahrung bringen.

Fast 5.000 Knödel am Samstag benötigt

Die Manufaktur verarbeitet mit derzeit 13 Beschäftigten 15.000 bis 20.000 Knödel pro Woche. Hochsaison sind Martini und Weihnachten, wo bis zu 30.000 Stück produziert werden. Im Jahr werden 170 Tonnen Erdäpfel verarbeitet. Über 300 kg Fleisch, 200 kg Grammel sowie 600 Eier werden pro Woche für die Produktion gebraucht. Die Zutaten kommen aus der Region - es werden keine Konservierungsstoffe verwendet. Durch den Verzicht auf chemische Zusatzstoffe ergibt sich eine Haltbarkeit für die Knödel von rund einer Woche.

Natürlich wurden die verschiedenen Knödelspezialitäten vor Ort zum Genießen angeboten oder konnten zum mit nach Hause nehmen erworben werden. Waldhör freute es besonders, dass an diesem Tag alleine 3.800 Knödel für die Besucher produziert und von der Wasserrettung weitere 1.000 Knödel gleich vor Ort ausgekocht wurden. Das Unternehmerehepaar war vom großen Interesse und dem Besuch begeistert.

Knödel für den Kaiser

In allen vier Gemeinden der Kleinregion wurde am 25. September das Knödel Land Fest gefeiert, wo insgesamt acht Wirte ihre Knödelspezialitäten präsentierten.

In Schwarzenau wurde dabei am Lagerhaus-Areal neben der Eröffnung der Wirtschaftsmesse auch die Segnung des Gedenksteins für vier ertrunkene Soldaten bei einem Manöver durch Pfarrer Friedrich Mikesch vorgenommen. 1891 führten Kaiser Franz Josef I. und Wilhelm II. ein Manöver durch, das in der ASTEG- und in der Waidhofner Region stattfand.

Diesem Manöver verdankte aber scheinbar auch die „Kaiserknödel“ ihre Entstehung vor 125 Jahren, wie Wirt Werner Zlabinger erklärte: Nachdem Kaiser Wilhelm II. die Soldaten in den Tod schickte, traute er sich nicht, auf der Tafel am Abend im Schloss Schwarzenau zu erscheinen. Also suchte er inkognito bei der Wirtin gegenüber etwas zu essen. Die Wirtin hatten nur mehr Knödel und bereitete zu, was da war.

Das schmeckte dem Kaiser so gut, dass sie dann mit den Köchen den Hofes die „Kaiserknödel“ nochmal zubereiten musste. Zlabinger kochte mit Wirt Franz Döller in Schwarzenau Knödel aus, solange, bis alle zusammen gegessen waren. Moderator Josef Wallenberger fragte, ASTEG-Obmann Karl Elsigan, warum denn die Region gerade eine Knödel-Region sei. „Weil es bei uns nicht nur viele Kartoffel, sondern auch viele Knödel gibt. Neben unserem Allentsteiger Leitbetrieb Klang, der 20.000 handgemachte Knödel pro Woche herstellt, sind wir auch sehr stolz auf unsere Wirte, die hervorragende Knödelspezialitäten auf die Teller zaubern. Das Projekt hat eines bewiesen: Wenn alle zusammenhalten, dann bringt das auch Erfolg“, betonte Elsigan.

Einstieg in die Knödel-Land Zukunft

„Wir haben immer mit dem gearbeitet, was da war. Erdäpfel waren da, also haben wir Knödel gemacht“, beschrieb Döller mit einfachen Worten die Geschichte der Region. Landtagsabgeordneter Franz Mold betonte, dass es sehr wichtig sei, eine urtypisches Produkt der Region zu forcieren und vor den Vorhang zu heben. Er lobte die Knödelmanufaktur Klang, die Bedeutendes leiste und die Menschen in der Region, die ein tolles Produkt auch hervorragend umsetzen.

Knödel Land-Projektleiter Reinhard Waldhör betonte im NÖN-Gespräch, dass „seine persönliche Knödellandtour durch die Region“ überall volle Gastgärten, Terrassen und Gaststuben sowie tolle Angebote durch die Knödel-Land-Wirte hervorbrachte und zeigte sich vom Erfolg begeistert: „Echsenbach hatte einen vollen Hauptplatz-Frühschoppen und in Allentsteig und Göpfritz waren die Wirtshäuser voll. Ein sehr gelungener Einstieg in die Knödel-Land Zukunft“.