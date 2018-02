Betriebsansiedelungen, Autobahn, Breitband… Diese Schlagwörter werden viel strapaziert, wenn es um das Thema geht, wie man die negative Bevölkerungsentwicklung in der Region stoppen könnte.

Leider lassen, nach einem leisen Aufatmen im vergangenen Jahr, auch die aktuellen Zahlen keine Freude zu: Der Bezirk Zwettl hat wieder Bewohner verloren, der Negativtrend hält an, wie auch der Langzeitvergleich der Jahre 2002 bis 2018 zeigt. Die Entwicklung in den einzelnen Gemeinden im Bezirk Zwettl ist derart unterschiedlich, dass sich kaum ein griffiger Grund abzeichnet, dem man den Bevölkerungsverlust in die Schuhe schieben könnte.

Prinzipiell ist es ja so, dass durchaus ein Zuzug auch in unsere Gegend spürbar ist. Die Lebensqualität im Waldviertel wird geschätzt, Leute, die ihre Wurzeln hier haben, kehren manchmal auch wieder zurück – aber es sind halt zu wenige, oder sie sind – schlicht und einfach – zu alt. Denn so lange nach wie vor mehr Menschen sterben als zur Welt kommen, dreht sich die Abwärtsspirale kontinuierlich weiter.