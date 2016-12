Dass die Causa Jedlicka vs. Trost letztlich eine derartige Dimension erreichen würde, damit konnte keine der beteiligten Personen rechnen. Es ist ja schon öfter passiert, dass ein verletzter Fußballer seinen Gegenspieler auf Schadensersatz geklagt hat. Doch bislang ist nur einmal ein Übeltäter vor Gericht zur Rechenschaft gezogen worden: Am 26. Mai 2005 sprang Austria-Tormann Joey Didulica mit dem Knie voraus in Richtung Ball, traf aber Rapid-Stürmer Axel Lawaree mit voller Wucht im Gesicht. Didulica wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 60.000 Euro verurteilt.

Sowohl das Foul als auch die Verletzungen von damals waren aber wesentlich schwerer als im Spitzenspiel der 2. Landesliga Ost zwischen Eggendorf und Traiskirchen. Man kann Christoph Jedlicka schon vorwerfen, dass er in der Szene gar nicht auf den Ball geachtet hat. Doch ihm eine Verletzungsabsicht zu unterstellen, ist problematisch und bedenklich. Denn auf Basis dieses Gerichtsurteils kann wohl nach jedem zweiten Fußballmatch geklagt werden. Ja, und dann würden wir bald einen ganz anderen Fußball sehen als jenen, den wir kennen und schätzen…