In Sachen Spielertransfers ist die Winterpause bislang noch ruhig. Anders das Trainergeschäft. Nach Lukas Meisner (Waidhofen) und Witold Sikorski (Litschau) räumten in der vergangenen Woche mit Horst Mager (Nondorf) und Stephan Erlebach (Arbesbach) und Thomas Höbarth (Langschlag) gleich drei erfolgreiche Trainer überraschend ihre Stühle.

Nondorf lieferte einen starken Herbst ab, ist Dritter in der 1. Klasse Waldviertel und dort mit Abstand bestes Team des Bezirks Gmünd. Dass sich Raabs die Butter noch vom Brot nehmen lässt, ist unwahrscheinlich – am ehesten wird‘s noch ein Zweikampf mit Kottes. Nondorfs Neuer, Markus Zimmel, kann im Frühjahr also ohne Druck sein Team formen.

Wesentlich brisanter wird‘s in der 2. Klasse Waldviertel Süd werden. Dort setzte Arbesbach mit Erlebach nicht nur seinen Trainer, sondern auch einen wichtigen Spieler vor die Tür. Ob sich die Verantwortlichen damit nicht einen Bärendienst geleistet haben? Zwei derart essenzielle Positionen wird man so einfach nicht nachbesetzen können. Für die Liga selbst kann

es ein Glücksfall sein: Da auch Langschlag Thomas Höbarth verloren hat – wohl an Heimatklub St. Martin –, gibt‘s an der Ligaspitze im Frühjahr komplett neue Voraussetzungen. Da ist Spannung garantiert.