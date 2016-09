Wie der Fall in Schwarzenau und die Thematisierung bei der nächsten Flüchtlingsreferentenkonferenz in Graz zeigt, ist eine Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge ein ernsthaft zu überlegendes Thema.

Dieses Thema gab es in Österreich schon immer, aber die „Fassade“ hat sich geändert und die Zahl der Betroffenen ist mit den Flüchtlingen stark angestiegen: Wer am Existenzminimum lebt, nimmt sich im seltensten Fall eine Haftpflichtversicherung, die Schäden abdeckt, da er das spärlich vorhandene Geld für andere Dinge ausgibt. Richtet der Mittellose dann Schaden an, müsste er ihn aus der eigenen Tasche bezahlen. Da er aber schon am Existenzminimum lebt, kann man ihm nichts mehr wegnehmen - der Geschädigte bleibt auf der Strecke.

So verhält es sich sicher auch bei den meisten Flüchtlingen - das Thema bringt Unmut in die Bevölkerung und steigert die Wut. Wenn man die Flüchtlinge versichert, muss man aber auch alle Österreicher versichern und damit das System wesentlich ändern. Das sollte klar sein, nur wahrscheinlich nicht leistbar.