Man mag von der Idee halten, was man will, für Gesprächsstoff in der Stadt sorgt er allemal, der Vorschlag der Grünen, den Sparkassenplatz in Zwettl zur Fußgängerzone zu machen und in weiterer Folge sogar zu überdachen.

Auch wenn die angedachte Überdachung manch einem ein Schmunzeln oder gar ein „Schwachsinn“ entlockt – ganz neu ist diese Idee nicht. Schon 2004 – ja, so lange und schon länger wird über eine Attraktivierung der Innenstadt nachgedacht – äußerte Ewald Mengl (ÖVP) als Leiter eines dafür ins Leben gerufenen Arbeitskreises die Idee, die Gehsteige in der Hamerlingstraße teilweise zu überdachen, ein Jahr später kam eine ähnliche Anregung von Wilfried Brocks (SPÖ), und noch vor wenigen Jahren sprach Vizebürgermeister Johannes Prinz selbst von einer Überdachung der Schulgasse.

Der Plan der Grünen wird wohl wie seine Vorgänger in einer Schreibtischschublade verstauben. Gewiss ist aber eines, und das zeigt auch die laufende Diskussion wieder: Es muss in der Zwettler Innenstadt dringend etwas geschehen.