Ein spannendes Frühjahr wird es für Waldviertler Fußballfans in der Gebietsliga NW/WV geben. Und zwar an beiden Enden der Tabelle. Oben spielen Schweiggers und Groß Gerungs um den Aufstieg in die 2. Landesliga West. Unten rittern die übrigen drei Waldviertler um den Klassenerhalt.

Die Rezepte, wie sie diesen bewältigen wollen, sind dabei mannigfaltig. Die einen, Weitra, holen einen alten Bekannten, Daniel Zinke, zurück. Die anderen, SC Hartl Haus, setzen auf komplette Erneuerung. Und wieder andere, die St. Martiner, haben zwar Offensivkraft geholt, wollen aber sonst auf die eigene Jugend setzen, die jedoch für das Frühjahr zunehmend wegfällt (Verletzungen und schulische Gründe).

Welche Auswirkungen personelle Probleme, egal ob qualitativ oder quantitativ, haben können, merkten alle drei Klubs im Herbst. Weitra kam mit dem falschen Stürmertypen nicht auf Touren, St. Martin ging mit verletzter Offensivabteilung die Luft aus und Echsenbach hatte allgemein zu kämpfen.

Das zeigt zwei Dinge: Neuzugänge müssen nicht immer funktionieren. Und vor Verletzungen ist keiner gefeit. Darum müssen sich die übrigen Spieler umso mehr ins Zeug legen. Im Abstiegskampf ist eh Dreck fressen angesagt. Wer in Schönheit stirbt, ist trotzdem tot.