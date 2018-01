Jetzt ist wieder die Zeit der Neujahrsempfänge. In unseren Gemeinden haben diese noch nicht so lange Tradition wie in anderen Regionen, aber auch hier gibt es sie vereinzelt bereits seit Jahren, wie etwa in Schwarzenau, andere Kommunen, wie Allentsteig, luden heuer erstmals ein. Auch in Zwettl gibt es einen Neujahrsempfang erst seit der Ära von Bürgermeister Herbert Prinz.

Derartige Veranstaltungen sind eine gute Gelegenheit für einen Bürgermeister, Rückschau über erfolgreiche Projekte zu halten und Pläne für das neue Jahr kundzutun. Im Mittelpunkt steht aber stets die Ehrung verdienter Mitbürger, die sich besonders engagieren.

Neujahrsempfänge müssen natürlich organisiert werden, was den Gemeinden nicht nur viel Zeit kostet, sondern auch Kosten verursacht. Dennoch sind sie nicht nur für jene, die geehrt werden, ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, sondern auch für alle anderen interessierten Bürger. Sie können immerhin ein paar abwechslungsreiche Stunden miterleben und werden dann auch noch auf eine Jause eingeladen.