Zwettl muss von einer herausragenden Persönlichkeit Abschied nehmen, dem langjährigen Chef der Privatbrauerei, Karl Schwarz.

Schwarz strahlte nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Mensch eine starke Präsenz aus. Er sorgte nach vielen schweren Zeiten für den steten Aufschwung des Familienunternehmens und baute es zum bedeutendsten Industriebetrieb in der Region aus. Und er machte mit der Marke „Zwettler“ unsere Stadt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Der Bedeutung der Privatbrauerei Zwettl für die Wirtschaft und den Fremdenverkehr in der Region wurde im Jahr 2000 auch mit der Annahme der offiziellen Bezeichnung „Braustadt“ Rechnung getragen und auf die lange Brautradition in Zwettl hingewiesen. Die Verdienste eines Unternehmens könnten kaum in schönerer Form gewürdigt werden.

Mit dem Tod von Karl Schwarz geht eine bedeutende Ära zu Ende. Aber es ist gut zu wissen: Er hat sein Lebenswerk mit der Übergabe an seinen Sohn in gute Hände gelegt, wie dieser bereits seit 20 Jahren beweist.