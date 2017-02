Geschäftsschließungen, Umbauten, Übersiedlungen, Neubauten – der Zwettler Handel ist derzeit etwas im Umbruch.

Die Billa-Filiale ist aus der Stadt abgewandert, Palmers hat (zumindest am bisherigen Standort) zugesperrt, Triumph baut um (in Zwettl kann man derzeit keine Damenunterwäsche kaufen), die Schuhkette Deichmann baut aus, Voegele shoes ist insolvent (hier wird sich erst zeigen, wie‘s weitergeht), Brigitta Grübl, die das „Bastelwunderland“ führte, hat das Gewerbe abgemeldet, und die Drogeriekette DM will ihre beiden Zwettl-Standorte zusammenfassen und beim Fachmarktzentrum neu bauen.

Dass auch der Drogerie-Gigant Müller Interesse an einem Zwettl-Standort hat, ist absolut nichts Neues, bereits vor einigen Jahren hat das Unternehmen in der Braustadt die Lage sondiert. Wie man hört, war Müller sogar an jenem Areal interessiert, auf dem jetzt DM baut.

Die Umstrukturierungen im Zwettler Handel haben also bereits begonnen – und das noch ehe der erste Schritt für das Kampcenter, die Umwidmung, vollzogen ist.