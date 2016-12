Jetzt wurden wieder die vereinsfreundlichsten Gemeinden im Lande gekürt, im Bezirk Zwettl fiel die Wahl bereits zum dritten Mal auf Schweiggers.

Es ist gut so, dass der Einsatz der Gemeinden für ihre Vereine auf diese Weise gewürdigt wird, denn ohne den Rückhalt durch die Kommunen wäre deren Arbeit viel schwieriger, wenn nicht unmöglich. Aber es profitieren ja auch wieder die Gemeinden von ihren Vereinen, und das in mehrfacher Weise.

Einerseits beleben Vereine durch die Aufrechterhaltung ihrer Infrastruktur, durch die Errichtung von Vereinsräumen, durch die Abhaltung von Festen etc. die regionale Wirtschaft, andererseits tragen sie wesentlich zur Geselligkeit bei und damit zum Gemeinschaftsleben, zum Zusammenhalt in einer Ortschaft. In vielen Dörfern trägt oft nur noch ein Verein das Gesellschaftsleben.

Wie bedeutend die Arbeit von Freiwilligen ist – und das ist de facto ja auch das Engagement als Funktionär in einem Verein – , zeigt die Tatsache, dass das Waldviertler Kernland diesem Thema bald eine eigene, bislang einzigartige Messe widmet.