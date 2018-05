Wir wissen, dass wir nichts wissen. Das ist wohl die herausragendste Erkenntnis einer langwierigen Recherche zu den diversen Abstiegsszenarien. Während im Oberhaus die Würfel nach anstrengenden Monaten nun weitgehend gefallen sein dürften, weiß sechs Wochen vor Saisonschluss noch immer niemand, was ab der 1. NÖN-Landesliga passieren wird.

Es gibt zwar nur zwei offene Fragen: Dürfen Horn II und Amstetten II rauf? Und: Bekommt Kapfenberg die Lizenz wirklich nicht und bewahrt die Kellerklubs in der Landesliga inklusive Zwettl vor dem Abstieg? An diese Fragen knüpfen sich aber viele Schicksale quer durch die darunterliegenden Spielklassen. In der 2. Landesliga West bangen Gmünd, mit ihnen in der Gebietsliga Vitis, Groß Gerungs und Hartl Haus – auch den Zwettler Klubs fehlen zwei bzw. drei Punkte auf den vorletzten Platz, der noch nicht das rettende Ufer ist. Und in der 1. Klasse bangen auch fünf Klubs um den Klassenerhalt. In dieser aufreibenden Situation wäre zumindest etwas Gewissheit über die Absteigerfrage Gold wert.

Diese wird’s so schnell nicht geben. Daher ist die wichtigste Erkenntnis einmal mehr die folgende: Den Klassenerhalt sichert man sich am besten sportlich und macht sich gar nicht erst von etwaigen Überraschungen abhängig. Selbst für Gewissheit zu sorgen, ist angesagt.