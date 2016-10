Letzte Woche, Fußgängerübergang Talbergstiege in Zwettl: Die Ampel zeigt Grün für Fußgeher. Von der Bahnhofstraße kommt ein Pkw, biegt in die Weitraer Straße ein. Die Lenkerin hat das Handy am Ohr – und fährt trotz Rotlicht über den Zebrastreifen. Wenige Tage später: Vor Rudmanns ist ein Straßenstück aufgrund von Bauarbeiten nur einspurig befahrbar, eine Ampel regelt den Verkehr.

Es ist später Abend, es ist dunkel, die Ampel zeigt Rot, drei Fahrzeuge halten bereits. Von hinten prescht plötzlich ein Fahrzeug vor, fährt mit hohem Tempo in den einspurigen Bereich ein. Unachtsamkeit? Provokation? Oder nur Dummheit? Manchmal wundert‘s, dass nicht mehr passiert …

Derzeit läuft eine Kampagne für mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr, um Unfälle zu vermeiden. Wie wichtig diese Kampagne zur Bewusstseinsbildung ist, zeigen obige Beispiele. Also denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal im Auto sitzen: Jeder Blick auf‘s Handy, jeder Griff zum Radio macht unaufmerksam. Schon ein Wimpernschlag an Unachtsamkeit kann fatale Folgen haben.