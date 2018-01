Viele werden sich noch an das Match erinnern, das sich die beiden Nachbargemeinden Ottenschlag und Traunstein Anfang der 2000er-Jahre um die Einrichtung eines Kurzentrums geliefert haben.

Für die scheidende Bad Traunsteiner Bürgermeisterin Angela Fichtinger war der Bau des Kurhauses in ihrer Gemeinde, wie sie jetzt erzählte, eines der größten Projekte, aber auch die größte Herausforderung in ihrer Amtszeit. Wenig Unterstützung habe sie damals gefunden, auch in den eigenen politischen Reihen… Glaubten doch damals nur wenige daran, dass sich tatsächlich zwei Kurhäuser in unmittelbarer Nähe realisieren lassen könnten.

Hier, an dieser Stelle, etwa stand im September 2005 geschrieben, dass sich „… zwei unterschiedliche, aber doch ähnlich ausgerichtete Gesundheits-Unternehmen durchaus ergänzen“ könnten. Nun, drei Jahre später wurden beide Kurzentren eröffnet und arbeiten seither erfolgreich in friedlicher Koexistenz. Ein Beweis dafür, dass man manchmal an das schier Unmögliche glauben soll. So wie Angela Fichtinger.