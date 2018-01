Die Wahl ist geschlagen – und brachte wenig Überraschungen. Die ÖVP hat ihre absolute Vormachtstellung im Bezirk erfolgreich verteidigt, die FPÖ hat ihr Wahlziel, nämlich eine Verdoppelung, bei uns fast erreicht, und mit der Grünen Silvia Moser zieht eine Zwettlerin in den Landtag ein.

Einzig auffällig sind zwei Ergebnisse: In Bad Traunstein verlor die ÖVP über 8,3 % der Stimmen, in Gutenbrunn musste die SPÖ einen Verlust von über 6,5 % hinnehmen. Gerade dort, wo zwei starke und engagierte Bürgermeisterinnen, nämlich Angela Fichtinger und Adelheid Ebner, am Werk sind, verliert die eigene Partei die meisten Stimmen.

Mag sein, dass es daran liegt, dass Fichtinger ihr Bürgermeisteramt just in diesen Tagen übergeben und Ebner bei dieser Landtagswahl nicht mehr kandidiert hat und damit aus dem Bundesrat ausscheidet. Ist das die Reaktion der Wähler darauf? Oder gibt es vielleicht einen simpleren Grund? Nämlich dass das Wahlergebnis einfach zeigt, dass sich Urnengänge auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene nicht vergleichen lassen.