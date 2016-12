Die Grünen haben in der Weihnachtssitzung des Zwettler Gemeinderates einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, indem sie die Fortführung der nach einem Jahr auslaufenden Gratisnutzung des Stadtbusses für Asylsuchende fordern. Der Antrag wurde zwar in die Tagesordnung aufgenommen, dann aber von der ÖVP abgelehnt. Und das ist schade.

Man habe, so wurde argumentiert, dem Verein „Willkommen Mensch Zwettl“, der die Flüchtlinge betreut, ohnehin eine Subvention in Höhe von 7.000 Euro bewilligt, das Setzen von Einzelaktionen sei da, so Gesundheitsstadtrat Manfred Weissinger (ÖVP), „nicht gut“.

Die kostenfreie Benutzung des Stadtbusses würde aber dazu beitragen, die Selbstständigkeit und Mobilität der Asylwerber zu erhöhen – sie könnten etwa bei den Diskontern am Stadtrand billiger einkaufen –, außerdem würde das die ehrenamtlichen Helfer entlasten. Die Annahme des Antrages der Grünen wäre – gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit – ein schöner, menschenfreundlicher Zug gewesen und hätte der Stadt keinen Cent mehr gekostet.