Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) präsentierte dieser Tage eine aktuelle Statistik in Sachen Alko-Unfälle. Erschreckendes Detail: 8,3 % der Unfälle im Bezirk Zwettl waren Alko-Unfälle. Damit nimmt unser Bezirk den unrühmlichen vierten Platz in Niederösterreich ein (Spitzenreiter ist übrigens der Bezirk Scheibbs mit 11 %).

Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit, ist die Gefahr, dass man sich alkoholisiert hinter das Steuer setzt, besonders groß, „lauert“ doch quasi an jeder Ecke ein Punsch- oder Glühweinstandl. Veranstalter nutzen den Advent, um mit den g‘schmackigen, aber sehr alkoholhältigen heißen Getränken ihre Vereinskasse aufzubessern oder – was noch häufiger vorkommt – mit dem Erlös einen guten Zweck zu unterstützen.

Es ist ja gegen ein, zwei Becher Punsch nichts einzuwenden – aber mit dem Auto sollte man halt dann nicht mehr fahren. Und wer unbedingt Gutes tun will: Man kann ja auch ein paar Euro in die Kassa werfen, ohne etwas zu trinken, oder einfach zum ebenso leckeren Kinderpunsch greifen…