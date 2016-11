In den letzten Wochen berichteten wir von zahlreichen Preisen, über die man sich in der Region freuen konnte, von der Rot-Kreuz-Auszeichnung „Henri“, die gleich zwei Mal in den Bezirk ging, über Preise für erfolgreiche Lehrlinge bis zum Microsoft-Preis für die Private Neue Mittelschule Zwettl. Honoriert wurden Initiativen quer durch alle Bereiche, von Kindern und Jugendlichen über engagierte Einzelpersonen und erfolgreiche Unternehmen bis hin zu Gemeinden.

Städter, also Bewohner von Ballungsräumen, blicken gerne auf die „vom Land“ herunter, speziell auch auf uns Waldviertler, weil wir infrastrukturmäßig in ihren Augen nicht „on top“ sind. Dabei sind wir „am Land“, so möchte ich meinen, Ballungszentren doch in manchen Bereichen um einiges voraus, alleine wenn man an das vielfältige soziale Engagement und die rege Arbeit in den Vereinen denkt, die wesentlich zum Zusammenhalt in den Dörfern beitragen und es „am Land“ so lebenswert machen – und um die uns so manche Großstädte beneiden. Verstecken brauchen wir uns also nicht.