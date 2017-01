Auf die Waldviertler ist Verlass! Das haben sie einmal mehr mit der zahlreichen Teilnahme am 6. Werbeprofi Silvesterlauf in Gmünd bewiesen. Dass es kein neuer Teilnehmerrekord geworden ist, sieht man beim veranstaltenden LT Gmünd gelassen – Qualität sei viel wichtiger als Quantität.

Das könnte auch gleich das Motto der Waldviertler Fußball-Klubs im neuen Jahr 2017 sein. In der 1. NÖN Landesliga blicken sowohl der SC Zwettl als auch der SV Waidhofen/Thaya auf ein negatives Sportjahr zurück.

Beide Vereine haben sich zu hohe Ziele gesetzt – und sind gescheitert, starten nun mit neuen Trainern durch. Man hat aus den Fehlern gelernt, geht nun mit mehr Realismus ins 17er-Jahr. Konstant solide Leistungen sollen es werden, so der Wunsch der Sportlichen Leiter.

Ausgehend vom Abstiegskampf vieler NÖ-Klubs in der Regionalliga Ost könnte es ein Sportjahr mit vielen Absteigern in den darunter platzierten Ligen – letztlich auch im Waldviertler Unterhaus – werden. Deshalb wird es besonders wichtig sein, in der Vorbereitung Gas zu geben und dann einen guten Start in die Frühjahrssaison hinzulegen. Je schneller man punktet und ins gesicherte Mittelfeld kommt, umso besser.