Kaum zu glauben, aber wahr: Nur drei Punkte trennen die beiden Waldviertler Spitzenvereine in der Landesliga-Tabelle, aber satte 20 Treffer bei der Tordifferenz: Der SV Waidhofen hält bei 11:23 (-12), der SC Zwettl bei 20:12 (+8) Toren. Während die Zwettler mit dem glücklichen Heimsieg gegen Spratzern nun den krassen Fehlstart in die Herbstsaison wettgemacht haben, bleiben die Waidhofner mit der klaren Niederlage in Bruck weiterhin im Minus.

Die größten Unterschiede zwischen den Waldviertler Spitzenvereinen: Der SC Zwettl hat sieben verschiedene Torschützen in seinen Reihen, ist also offensiv sehr variabel. Der SV Waidhofen hat seine bisherigen elf Tore ebenfalls auf sieben verschiedene Schützen verteilt, vier davon haben allerdings erst einmal gescort. Im defensiven Bereich sind beide Teams ähnlich stark besetzt. Doch die Zwettler haben den größeren Kader, können Ausfälle fast gleichwertig ersetzen.

Da die SCZ-Kicker jetzt auch noch leichtere Gegner auf dem Spielplan stehen haben, ist zu erwarten, dass bald der Vormarsch in die Top 5 gelingt, die Punkte-Schere weiter auseinander geht. Die Grün-Weißen aus Waidhofen müssen hingegen auf das Prinzip Hoffnung setzen und weiter kämpfen – ansonsten droht sogar das Abdriften in den Abstiegskampf…