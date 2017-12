Heute kommt er wieder in Kindergärten und Schulen, in die Kirche und oft auch direkt zu den Kindern nach Hause – der Nikolaus. Damit er seine Arbeit auch gut macht, gab es für ihn sogar eine Schulung in Großgöttfritz.

Nachdem es der Wunsch der Diözese St. Pölten ist, dass es da und dort vielleicht auch einen weiblichen Nikolaus gibt, nahmen auch etliche Damen daran teil. Nur: Als Nikolaus werden sie eher nicht auftreten, lieber helfen sie im Hintergrund bei den Vorbereitungsarbeiten. Dennoch ist die NÖN fündig geworden und hat einen weiblichen Nikolaus gefunden – und der hat einiges zu erzählen.

Im Zuge dessen tut sich die Frage auf, ob auch hier – wie in anderen kirchlichen Bereichen – die Gleichberechtigung einziehen soll. Die Meinungen darüber werden wohl sehr unterschiedlich sein, wiewohl es den Kindern selber wahrscheinlich egal sein wird, wer hinter dem Rauschebart steckt. Wichtig ist vor allem eines: Dass die Tradition des Nikolaus weiter gepflegt wird – immerhin ist ein wichtiges Stück Kindheit damit verbunden.