Rappottenstein pfeffert der Konkurrenz eine Ansage nach der anderen um die Ohren. Im zweiten Anlauf in der 1. Klasse will man nichts dem Zufall überlassen, daher wird in der Startelf der Ritter von ehemaligen Gebietsliga- bis Landesliga-Leistungsträgern alles vertreten sein.

Natürlich gibt es im Fußball nie eine Garantie. Weitra hat es in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Mit großem Aufwand hievte man sich in die Gebietsliga, nur um dort schon in der ersten Saison unterzugehen. Aber auch ohne Garantie ist eines klar: Mit Kalibern, wie sie im Kader des Aufsteigers stehen, wäre das Ziel Klassenerhalt zu tief gegriffen.

Umgekehrt ist der Fall beim SC Zwettl gelagert. Harald Resch geht die Zielsetzung für die neue Saison deutlich aggressiver an, nimmt sogar das Wort Aufstieg in den Mund. Am Transfermarkt übt man sich dafür in vornehmer Zurückhaltung, verzichtet auf große Namen und laute Töne.

Der Verlust von Tomislav Haramustek wurde theoretisch kompensiert, zudem wurden neue Optionen geschaffen, zwei vielversprechende Talente zur Plazibat-Elf gelotst. Wichtiger als sensationelle Neuzugänge wird ohnehin ein Abgang sein – können die Zwettler den Verletzungsteufel vertreiben, steht die Tür zur Regionalliga diesmal wirklich weit offen.