Die Lagerhausfiliale in Schönbach wurde mit Jahresende geschlossen – aus wirtschaftlichen Gründen. Zugesperrt hat mit Ende 2016 auch die Palmers-Filiale in der Zwettler Landstraße. Hier sollen aber keineswegs wirtschaftliche Überlegungen ausschlaggebend gewesen sein – Palmers will nämlich in der Bezirksstadt bleiben –, sondern die Höhe der Geschäftsmiete – ein in Zwettl leider altbekanntes Problem.

Das jüngste Gerücht weiß von einer weiteren bevorstehenden Geschäftsschließung in diesem Jahr in der Landstraße. Damit erhöht sich – wenn es zwischenzeitlich nicht Neueröffnungen gibt – die Zahl der ohnehin schon bedenklichen Leerstände in der Innenstadt abermals.

Für viele wäre die Zeit mehr als reif für das geplante Einkaufszentrum in der Gartenstraße, von dem sie sich wieder neue Impulse erwarten. Die anderen wiederum fürchten um die Innenstadt, wenn das Kampcenter kommt. Aber vielleicht brauchen wir bald, geht das Geschäftssterben so weiter, weder hoffen noch bangen, weil das Stadtzentrum ohnehin schon tot ist, bis das EKZ steht.