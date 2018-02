Die milden Temperaturen lockten nicht nur Frühlingsblumen aus dem Boden, sondern auch Mütter mit ihren Kindern auf den Spielplatz – leider auch größere „Kinder“, die – speziell am Spielplatz in der Zwettler Promenade – Alkohol-Gelage abhalten und den Platz versauen, was nicht nur nicht schön, sondern auch gefährlich ist, wenn es sich dabei etwa um Glassplitter handelt.

Ein Problem, das für die Gemeindeverantwortlichen schwer in den Griff zu bekommen ist. Trotz regelmäßiger Säuberung findet sich immer wieder Müll vor Ort. Den Platz abends und am Wochenende zu versperren, wie eine Mutter fordert, damit Jugendliche keinen Zutritt haben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, denn dann könnten ihn auch Kinder nicht benützen. Welche Möglichkeiten es sonst gibt, um der Problematik Herr zu werden, wird überlegt.

Bis eine Lösung gefunden ist, hofft man, dass die regelmäßigen Kontrollen durch die Polizei abschrecken – noch abschreckender freilich wären Überwachungskameras. Vielleicht überlegt man auch in diese Richtung einmal.