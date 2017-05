„Kann man geben, muss man aber nicht“, hieß wieder einmal das Motto bei den entscheidenden Strafstößen im Gebietsliga-Spitzenspiel zwischen Groß Gerungs und Schweiggers (3:2). Wäre es nur einer gewesen und die „Highlander“ hätten noch einen Zähler erkämpft, so hätten wohl alle Beteiligten halbwegs damit leben können. Dass der Elfer-Doppelpack aber noch den Heimsieg bescherte, war doch etwas zuviel des Guten.

Besonders bitter war die Derby-Pleite für Vladimir Primus. Denn der langjährige Erfolgstrainer beim USV Groß Gerungs hat in Schweiggers eine effiziente und defensiv-starke Mannschaft aufgestellt. Noch bitterer könnte es für ihn am Saisonende kommen, falls sich dieser Punkteverlust entscheidend im Titelrennen auswirken sollte.

Bei der großen FIFA wird ja derzeit über eine Reform des Elfmeterschießens beraten. In Wirklichkeit sollte es aber eine Grundsatz-Diskussion über Strafstöße in der normalen Spielzeit geben. Will man tatsächlich den Schiedsrichtern die Macht geben oder den Druck aufbürden, mit einem Pfiff ein Match entscheiden zu können? Oder sollte man an eine grundlegende Reform denken? Zum Beispiel an ein Modell, das in Richtung Penalty beim Eishockey geht…