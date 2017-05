Der Verkauf des Schlosses Schwarzenau scheint zur unendlichen Geschichte zu mutieren. Bereits vor mehr als einem Jahr sorgte der geplante Mega-Deal für Schlagzeilen. Obwohl immer wieder betont wird, dass dieser fix sei, fehlt es nach wie vor an der finalen Unterschrift. Schlossbesitzer Jürgen Hesz sorgte zwischenzeitlich weniger mit dem Schloss Schwarzenau für Gesprächsstoff, denn mit dem ebendort aufgefundenen riesigen Stein-Penis, den er in seinem Anwesen in Traunkirchen (OÖ) neben einem Kreuzweg aufstellte.

Die Gemeinde Schwarzenau freilich arbeitet derweil im Hintergrund fleißig an den Vorbereitungen für das Großprojekt, um gerüstet zu sein, wenn es denn dann so weit ist. Und das wird hoffentlich bald der Fall sein, denn die Region braucht dringend wieder ein wirtschaftliches Signal, ein Projekt, das Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und damit auch Einkommen in die Region bringt.

Bis dahin bleibt das geplante Luxushotel für eine finanzkräftige Klientel, die per Hubschrauber anreist, nur ein Traum, ein schöner zwar, aber doch nur ein Traum.