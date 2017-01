Die Polizei appelliert immer wieder an die Bevölkerung, wachsam zu sein, eine Auge auf des Nachbarn Haus zu werfen, ungewöhnliche Vorfälle zu melden, außergewöhnliche Beobachtungen kundzutun. Damit sollen mögliche Straftaten schon von vornherein verhindert werden.

Wie wichtig eine verstärkte Aufmerksamkeit ist, zeigt nicht nur das Beispiel des verhafteten Terrorverdächtigen, der in Wien einen Anschlag geplant haben soll, auch im „kleineren“ Bereich ist zu sehen, dass wachsame Nachbar durchaus dazu beitragen können, dass Straftaten verhindert, aufgedeckt oder aufgeklärt werden können.

So hat auch ein Mitbürger die Entdeckung der Cannabis-Plantage in Waldhausen quasi angeleiert: Ihm ist aufgefallen, dass große Mengen Blumenerde ins Haus geschleppt wurden. Eine an und für sich unbedeutende Beobachtung, aber mit weitreichenden Folgen.

Also scheuen Sie sich nicht, Meldung zu erstatten, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt. Besser einmal zu viel Vorsicht walten lassen als einmal zu wenig.