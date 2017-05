Jetzt wird‘s richtig eng für die Waldviertler Fußballer! Die Zwettler stehen vor einem unumschränkten Pflichtsieg, müssen Langenrohr im Heimspiel am Freitag bezwingen. Und damit auch Schützenhilfe für den Lokalrivalen leisten. Denn der SV Waidhofen/Thaya, der am Montag beim Tabellenletzten in Gaflenz eine 2:5-Niederlage kassiert hat, steckt genauso im Abstiegskampf wie die punktegleichen Langenrohrer.

Der Hauptgrund dafür ist ähnlich großes Verletzungspech wie bei den Zwettlern – die Waidhofnern mussten in Oberösterreich auf nicht weniger als sechs defensive Leistungsträger verzichten. Jetzt wird‘s nicht leichter: Waidhofen hat noch acht Duelle offen, darunter befinden sich die aktuellen Top 7 der Liga. Los geht‘s am Samstag bei Herbstmeister Leobendorf.

Gewinnen bzw. punkten, heißt jetzt die Devise, wurscht wie! Rackern, beißen, kratzen! Denn es geht um mehr als nur das Schicksal einzelner Vereine, dem gesamten Waldviertler Spitzenfußball droht eine größbere Abwärtsbewegung. Denn wie es in Horn weitergeht, ist mittlerweile ungewisser denn je zuvor. Und sollte Waidhofen tatsächlich absteigen, wäre es natürlich ein herber Verlust für den Derby- Rivalen aus Zwettl.