Jugendweihnachtsfeier, Feriencamp und Tag der Jugend. Der erste Blick auf die Vereinshomepage der Arbesbacher macht auf Anhieb klar, was die Uhr geschlagen hat. Zeit ist ein gutes Stichwort, denn die wird man brauchen, bis die ersten Früchte der guten Jugendarbeit erntereif sind. Dazu bedarf es an Geduld, die viele eben nicht mitbringen, wenn es im Fußball erfolgreich laufen soll. Die finanziellen Mittel, die beim Kampf um die „goldene Ananas“ oft versanden, wären an anderen Orten deutlich besser aufgehoben.

Die Hochländer sind da auf einem guten Weg, werden aber bald vor dem nächsten Problem stehen. Dann nämlich, wenn sich schulische oder berufliche Wege der Jugendlichen trennen. Ohne entsprechende Motivation werden viele Talente die längeren Wege nicht auf sich nehmen, die weniger werdende Freizeit nicht opfern wollen. Motivation kann aus einer hohen Identifikation mit dem Verein entstehen, welche Arbesbach nun schaffen muss. Sei es durch Zuckerl wie dem Einlaufen in der Bundesliga, nötige Verbesserungen der Infrastruktur oder die Aussicht auf einen höheren sportlichen Wettkampf, die durch eine bereits länger angedachte Spielgemeinschaft der besten Nachwuchskicker des Bezirks gewährleistet wäre. Dazu müssten sich aber erst mal alle Vereine durchringen.