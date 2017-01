Neuer Trainer, neuer Sechser, Tormann getauscht, Stürmer getauscht – der SC Zwettl zählt in der zu Ende gehenden Transfer-Phase zu den aktivsten Vereinen im Waldviertel. In der langen Winterpause machen viele Kader-Veränderungen eher Sinn als im Sommer, weil viel mehr Zeit zur Integration da ist. Nun werden die wichtigen Testspiele zeigen, ob die neuen Zwettler Kräfte die vormaligen Leistungsträger gut ersetzen und wie schnell sie mit den „alten“ Stammkräften eine funktionierende Einheit bilden können.

Die Transfers des SC Zwettl werden wohl auch gravierende Veränderungen auf den Titelkampf in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel haben. Denn der USV Groß Gerungs hat mit einem Schlag seinen Erfolgstrainer Ante Plazibat und Daniel Maurer, den wichtigen Mann auf der Sechser-Position (defensives Mittelfeld), verloren. So müssen sich die Kreuzberg-Kicker neu formieren, zugleich auf Neo-Coach Josef Sacha ein- und umstellen.

In Schweiggers hingegen ist Schlüsselspieler Lukas Strasser wieder fit, zugleich wurde mit dem jungen Tschechen Jakub Krivacek ein weiterer Offensiv-Allrounder engagiert. Man kann es schon vorweg nehmen: Mit diesen Ereignissen am Transfermarkt hat sich der USC Schweiggers in die Favoritenrolle gespielt.