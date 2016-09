Oha, da täuscht sich aber Einer! Den Super-Start des USV Groß Gerungs auf Martin Maly zu reduzieren, wie es Hartl Haus-Trainer Andreas Bachhofner-Wurm (auf Seite 70) tut, ist schon eine gewagte These –

wie sich wohl im Bezirkstreffen der Gebietsliga NW/WV am Sonntag herausstellen wird.

Zumal der tschechische Allrounder und Großmeister der ruhenden Bälle bislang „nur“ drei von bisher 14 Gerungser Treffern erzielt hat. Zurzeit agieren ja auch Linksflügel Dominik Fuchs (4 Tore) und Stürmer Matthias Fichtinger (3) in Hochform, zudem haben in der jungen Saison schon drei Verteidiger (Thomas Hahn, Stefan Katzenschlager, Jan Pastyrik) gescort.

Grundsätzlich prallen im Bezirksderby am Kreuzberg zwei Welten aufeinander. Einerseits setzen die Gerungser voll auf Kontinuität, langfristig ein- und aufgebaute Eigenbauspieler (zuletzt gegen Horn die komplette Startelf!) aus der Waldviertler Hochland-Region. Auf der anderen Seite wird bei der Echsenbacher Werkself in jeder Transfer-Periode durch gewechselt, standen zuletzt nur sechs Kicker mit Eigenbau-Status unter den ersten Elf am Spielbericht.

Welche Philosophie die bessere bzw. erfolgreichere ist, zeigt in diesem Fall der aktuelle Tabellenstand doch recht deutlich…