Die Herbstsaison hat bislang doch einige Überraschungen für die Waldviertler Teams mit sich gebracht, positive wie negative.

Die Zwettler Kicker sind seit der extra-bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Stripfing wieder negativ unterwegs. Und die Waidhofner kassierten in Haitzendorf schon ihre achte Saison-Pleite. Auch der Blick auf die Regionalliga-Tabelle sorgt für Unruhe im Lande: Sämtliche Abstiegsränge werden zurzeit von NÖ-Vertretern belegt. Das bedeutet: Je mehr Teams runterkommen, umso mehr werden aus der Landesliga verdrängt…

Eindeutig die grellsten Lichtblicke kommen derzeit hingegen aus der Gebietsliga: Die Groß Gerungser und der USC Schweiggers beeindrucken weiterhin mit kollektiver Stärke, befinden sich mitten im Rennen um den Herbstmeister. Schützenhilfe dafür und mehr als nur ein Lebenszeichen kam aus Echsenbach – mit dem sensationellen Heimsieg gegen gestürzten Tabellenführer aus Altenwörth!

Gar nicht gut läuft es hingegen in der 1. Klasse Waldviertel: Nach der Nullrunde zuvor gelangen am letzten Wochenende nur zwei Punktgewinne. Vier von fünf Bezirksteams befinden sich in oder knapp über der Abstiegszone. Neun wertvolle Zähler sind in den letzten drei Runden noch zu holen – wird wohl ein heißes Herbst-Finale…