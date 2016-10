Die Einweihung des renovierten Propsteikarners am späten Nachmittag des 30. September in Zwettl war für die vielen Gäste eine schöne, würdige Feier.

Propst Josef Kaiserlehner zelebrierte, zusammen mit Stadtpfarrer Thomas Kuziora und Kaplan Franz Dangl, die heilige Messe in der Propsteikirche. Besonders gut gelungen war die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes und der Kreuzesweihe im Karner.

Der betagte Titularpropst Kaiserlehner stellte sich kurz den Messbesuchern vor: „Ich bin ein alter Mostviertler, in der Nähe von Stift Seitenstetten geboren, und habe dort am Stiftsgymnasium maturiert.“ Nach seiner Ausbildung zum Priester wurde er als junger Kaplan dem Waldviertel zugewiesen. Als Pfarrer kam er nach Emmersdorf an der Donau, wo er noch immer lebt. „Seit fünf Jahren bin ich im Ruhestand, in Wirklichkeit Pfarrer im Pfusch.“

Anlass des Festes war die Fertigstellung der Generalsanierung des Karners auf der Propstei. Das aus dem 13. Jahrhundert stammende Gebäude wurde aber erst 1383 erstmals urkundlich erwähnt, als Andreas Chrumicher, Pfarrer in Zwettl, eine Kaplanstelle für den Karner auf dem Berg stiftete. Die Bedeutung des späteren Beinhauses kam damals der einer Kapelle gleich und das Amt des Kaplans war sicher sehr gut dotiert, weil sich nachweislich Priester aus weiten Teilen Europas darum bewarben. Ja es hat sogar in den vatikanischen Quellen Niederschlag gefunden, waren doch Stellen in Rom mit der Betrauung dieser Aufgaben in Zwettl befasst.

Modernes Kreuz in der Apsis

Die im Mai 2012 begonnene Generalsanierung des Karners wurde nun mit der Einweihung feierlich abgeschlossen. Als deutlich sichtbares Zeichen hängt in der Apsis ein modernes Kreuz, aus dem Blumen wachsen, ein Werk des Metallkünstlers Martin Schrampf aus Großglobnitz. Franz Pruckner, der Vorstandsdirektor der Sparkasse Zwettl Privatstiftung, die als Eignerin die Sanierungsmaßnahmen finanziert hat, erinnerte an die Weihe des Turmkreuzes für die Kirche vor etwa einem Monat. Weiter zurückliegen die archäologischen Grabungen im Zuge der Friedhofserweiterung – im Frühjahr 2010. „Dabei wurden rund 250 Skelette freigelegt, die unten im Karner bestattet wurden. So erhielt der Karner seine ursprüngliche Funktion wieder“, sagte Pruckner.

Das Gesangsquartett Stefan und Christian Löschenbrand, Ralf Wittig und der Leiter Harald Adolf eröffnete die Feierstunde mit einem wunderbaren Morgenlob samt Gruß an die Sonne. Festlich vorgetragene Volksweisen, ein jauchzendes „Exsultate“ und Proprien aus der Schubertmesse verliehen der Veranstaltung den würdigen Rahmen.

Abschließend lud die Sparkasse Zwettl Privatstiftung zur Agape ein.