Informativer „Tag der Bäuerin“ in Göpfritz .

Gebietsbäuerin Angela Schuh konnte rund 80 Bäuerinnen sowie zahlreiche Ehrengäste beim diesjährigen „Tag der Bäuerin“ im Kulturstadl in Göpfritz an der Wijld begrüßen, der wieder eine Fülle an Informationen und auch beste Unterhaltung bot.