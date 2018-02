Die nächste NÖ Landesausstellung öffnet mit 30. März 2019 in Wiener Neustadt ihre Pforten. Der Titel wird „Welt in Bewegung“ sein. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – im Rahmen einer Info-Veranstaltung im Stadttheater wurden am 18. Jänner, Werbelinie und Inhalte präsentiert. Das Waldviertel gab dabei den Wiener Neustädtern Inputs.

Waldviertel-Delegation reiste an

Als besondere Gäste war eine Waldviertel-Delegation nach Wr. Neustadt angereist: Neben Margit Straßhofer, der Bürgermeisterin von Pöggstall, wo die Landesausstellung 2017 stattgefunden hat, und Andreas Frey vom gleichnamigen Gasthaus in Maria Taferl, war Franz Höfer von den Kloster-Schul-Werkstätten in Schönbach mit dabei. Auf die Frage, wie lange sich das Ausflugsziel auf die LA 2017 vorbereitete – antwortete er: „Kurz und bündig – rund 10 Jahre.“

Er hob die Wichtigkeit des Regionspartnerprogramms die vielen Zusammenkünfte und Schulungsmaßnahmen hervor. Höfer: „Die Betriebe erfuhren dabei eine Qualitätssicherung, auf welche in den nächsten Jahren weiter aufgebaut werden kann.“ Alle 85 teilnehmenden Regionspartner erhielten vom Land NÖ das Gütesiegel „Qualitätspartnerbetrieb“.

„Die Betriebe erfuhren eine Qualitätssicherung.“Franz Höfer

Der Hinweis auf die Wichtigkeit einer guten Buchungsstelle der Waldviertel Incoming und deren professionelle Abwicklung durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. Gefragt nach einem Tipp für die Region, meinte Franz Höfer: „Es gibt ein Jahr nach der Landesausstellung. Sollten die angedachten Projekte bereits fertig sein, dann unbedingt heuer noch umsetzen, um die Kinderkrankheiten nicht im Landesausstellungsjahr ausbessern zu müssen, denn da ist der Zug bereits in Bewegung, sowie mit der Incoming eng zusammen arbeiten, dann wird das auch nachhaltig.“

Zum Abschluss der Veranstaltung übergab die Delegation des Waldviertels angeführt von Margit Strasshofer, Landtagsabgeordnetem Karl Moser und Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer der Destination Waldviertel symbolisch eine Fackel an Bürgermeister Klaus Schneeberger im Sinne, dass die Flamme nie erlöschen möge und die Idee der Landesausstellung weiter getragen werde durch das ganze Land NÖ.