Landtagspräsident Hans Penz nahm am 21. Oktober gemeinsam mit Straßenbaudirektor-Stellvertreter Rainer Irschik und Bürgermeister Herbert Prinz die Fertigstellung der Ausbauarbeiten an der Landesstraße L 8245 vor.

Aufgrund einer Breite von nur 6 m und der gemischten Nutzung sowohl vom Pkw- und Lkw-Verkehr als auch von Fußgängern, Radfahrern und landwirtschaftlichem Verkehr bestand auf der Straße zwischen Rudmanns und Kleehof ein erhöhtes Gefahrenpotential, welches immer wieder zu Konfliktsituationen führte. Weiters entsprach die Fahrbahn aufgrund des Alters und der vorhandenen Schäden nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen.

Die Straße ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 2.100 Fahrzeugen am Tag (bei einem Lkw-Anteil von 11 %) frequentiert. Andererseits ist das Gebiet um Rudmannser- und Schönauer-Teich ein beliebtes Naherholungsgebiet, das zahlreiche Besucher anlockt. Dadurch besteht auch ein erhöhter Fußgänger- und Fahrradverkehr im unmittelbaren Einzugsbereich.

Ausbau der Straße und Trennung des Verkehrs

Zielsetzung des Vorhabens war einerseits der Ausbau der Fahrbahn auf eine den heutigen Verkehrserfordernissen entsprechende Straßenbreite sowie einem entsprechenden Konstruktionsaufbau und andererseits die Trennung des Durchzugsverkehrs vom landwirtschaftlichen bzw. vom Fußgänger- und Radverkehr unter Einbeziehung der umwelt- und naturschutzrechtlichen Vorgaben. Durch die Bereitschaft der Grundanrainer, die für den Bau benötigten Grundstücksflächen zur Verfügung zu stellen, konnte der Ausbau realisiert werden.

Die Ausbauarbeiten wurden im Oktober des Vorjahres mit Rodungsarbeiten, einer Umlegung der Telekomleitung und den Erdarbeiten begonnen. Unter Beibehaltung der Linienführung wurde die Straße auf einer Länge von ca. 1,6 km mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m neu ausgebaut.

Die Baumaßnahme liegt in einem naturschutzrechtlich sensiblen Bereich (Natura 2000-Vogelschutzgebiet bzw. FFH Schutzgebiet und Naturdenkmal „Stifter Teiche“). So wurden bereits in der Planung, in Abstimmung mit dem Naturschutz, umfangreiche Maßnahmen festgelegt und umgesetzt. Es wurden aus Umwelt- und Naturschutzgründen rund 1.900 m Amphibien-Leiteinrichtungen aus Beton, 17 Amphibien-Durchlässe mit einer Gesamtlänge von rund 170 m sowie 70 m Amphibien-Stopprinnen (verhindern ein Queren der Amphibien von den einbindenden Begleitwegen) errichtet. Eine Ersatzpflanzung von Laubgehölzen und ein Heckenzug werden im heurigen Jahr noch realisiert.

Gesamtbaukosten von rund 1,6 Mio. trägt Land

Für die notwendigen Schüttungen zur Dammverbreiterung und zur Errichtung des Begleitweges wurde geeignetes Abtragmaterial vom Bau der Umfahrung verwendet. Auf der aus Umweltschutzgründen frei gewordenen Fläche zwischen der Landesstraße L 8245 und dem angrenzenden Wald wurde nach Abstimmung mit der Stadtgemeinde Zwettl und den Grundbesitzern ein Begleitweg errichtet, welcher von Radfahrer, Traktoren usw. genutzt werden kann.

Die Planung erfolgte durch den NÖ Straßendienst (Straßenbauabteilung 8 Waidhofen und Straßenmeisterei Zwettl) in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Zwettl. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Zwettl in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region durchgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 1,6 Mio. werden vom Land getragen.