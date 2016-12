Die Neue Mittelschule Stift Zwettl bestellte bei der Buchausstellung im November fast 200 Bücher.

Die Schüler, unter denen es zahlreiche Gern- und Vielleser gibt, konnten nun die mit Sehnsucht erwartete Bücherlieferung der Firma Janetschek übernehmen.

Gut gefestigte Lesekenntnisse sind heutzutage die wichtigste Fähigkeit, die die Pflichtschule ihren Abgängern mitgeben soll. Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem man ohne Lesen und Leseverständnis auskommt. Um diese Kompetenzen zu erreichen, ist Lesen ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts in der musisch-kreativen und Musik-Mittelschule Stift Zwettl - nicht nur in Deutsch, sondern in allen Fächern.

8.000 Titel werden angeboten

Den Schülern steht eine umfangreiche Schulbibliothek mit über 8.000 Titeln zur Verfügung.

Über das ganze Schuljahr verteilt gibt es zahlreiche Leseaktivitäten wie Autorenlesungen, Lesenächte, Intensivförderung für Leseschwache, Lesestunden in der Bibliothek oder Buchpräsentationen.

Dazu gehört auch die zweimal jährlich stattfindende „Lesezeit“, in der mehrere Wochen hindurch täglich 10 bis 15 Minuten lang in der persönlichen Lieblingslektüre gelesen wird. In diesem Herbst schafften es die Kinder dabei, in fünf Wochen gemeinsam beinahe 47.000 Seiten zu lesen.