Einige Eltern warben am Tag der offenen Tür der Landwirtschaftlichen Fachschule Ottenschlag für eine Petition. Dem Schulstandort droht eine Schließung.

Von ihrer besten Seite zeigte sich die Landwirtschaftliches Fachschule Ottenschlag bei ihrem Tag der offenen Tür am 11. November.

Angetrieben von der Entscheidung, dass der Schulstandort in den nächsten Jahren geschlossen und der dortige Schwerpunkt „Tourismus- und Eventmanagement“ nach Edelhof verlagert werden soll, verfassten einige Eltern jetzt eine Petition und warben am Tag der offenen Tür für Unterschriften.

„Wir haben uns das Recht herausgenommen, uns für den Erhalt des Schulstandortes einzusetzen - und es gibt viele Gründe dafür“, meint Dorothea Söllner. „Wir möchten aufzeigen, dass es sehr starke und positive Argumente gibt, diesen Standort zu erhalten“, betont Claudia Hoanzl. Insgesamt haben die Eltern sieben Punkte in der Petition erfasst, die für den Standort-Erhalt sprechen sollen. „Wenn sich die Politik diese Punkte genau ansieht, dann wird sie umdenken“, hoffen sie.

Wirtschaftliche und psychosoziale Aspekte

Angesprochen werden in der Petition wirtschaftliche, psychosoziale Aspekte. Weiters befürchten sie, dass die tolle Qualität der Ausbildung mit der Integration in die Edelhofer Schule verloren geht.

Sie glauben nicht daran, dass eine derart gute Ausbildung möglich ist, wenn man eine Schule mit rund 50 Schülern in eine Schule mit rund 200 Schülern integriert.

Die zahlreichen Projekte und Veranstaltungen, die die Schule ausrichtet bzw. in Kooperationen veranstaltet werden, würden die Selbstständigkeit und Praxis der Schüler immens fördern und damit eine sehr gute Ausbildungsqualität garantieren. „Der Schulstandort des Schlosses dient als perfekte Location für Events aller Art und lockt jedes Jahr zahlreiche Gäste von Nah und Fern an“, heißt es beispielsweise in einem der sieben Punkte. Außerdem seien diese Veranstaltungen ein wesentlicher Beitrag, damit sich der Schulstandort finanziell rechne.

Die Ausbildung und nicht der Standort zähle

Landesrätin Barbara Schwarz sicherte erst kürzlich Vertretern der Kleinregion Waldviertler Kernland zu, dass bis 2019 der Schulbetrieb in Ottenschlag in der jetzigen Form gesichert sei (die NÖN berichtete). „Alle Schüler, die jetzt mit ihrer Ausbildung begonnen haben, können diese auch in Ottenschlag abschließen“, betonte Schwarz damals. Ebenfalls wurde zugesichert, dass alle neuen Schülern der LFS Ottenschlag, die Ausbildung zum Koch/zur Köchin und Restaurantfachmann/frau ohne Verzögerung abschließen können.

Direktorin Maria Ohrfandl ging in ihrer Begrüßung ebenfalls auf die Schließung ein: „Es soll für sie die Ausbildung mit unseren zahlreichen Zusatzzertifikaten im Mittelpunkt stehen, nicht der Standort.“ Bürgermeisterin Christa Jager freute sich, dass so zahlreiches Interesse an der Schule bestehe und betonte die „Top-Zusammenarbeit“ mit der Gemeinde.

Die Petition im Wortlaut:

7 Gründe, die für den Erhalt des Schulstandortes Schloss Ottenschlag sprechen

1. Das Schloss lebt durch die Schule:

Das einzigartige Ambiente im neu renovierten Schloss bietet durch das von den SchülerInnen und Lehrern ins Leben gerufene Schlosscafe einerseits sowie durch die zahlreichen Events, Weihnachtsmarkt, Kabarett, Vernissagen, Tag der Bäuerinnen, bei Seminaren, Pensionistengruppen usw. die optimalen Voraussetzungen für praxisorientierten Unterricht vor Ort.

2. Synergien werden optimal genutzt:

Umgekehrt hat sich durch den Schulstandort des Schloss als perfekte Location für Events aller Art etabliert und lockt jedes Jahr zahlreiche Gäste von nah und fern an.

3. Praxisorientierter Unterricht vor Ort:

Die vor wenigen Jahren neu eingerichteten Lehrschulküchen, ebenso wie der Barbereich oder das Cafe bieten die besten Voraussetzungen für learning by doing. Die SchülerInnen erwerben im praxisorientierten Unterricht und nicht zuletzt durch die angebotenen Zusatzqualifikationen wie z.B.: KaffeeexpertIn, KäsekennerIn, Catererausbildung, JungbarkeeperIn, Jungsommelier und EventmanagerIn ein sehr breitgefächertes Fachwissen und werden so auf ihren späteren Beruf in nationalen und internationalen Gastronomiebetrieben optimal vorbereitet.

4. Höchstes Lob durch Gastronomie- und Wirtschaftsbetriebe:

Betriebe attestieren den Absolventen dieser Schule nicht nur profundes Wissen, sondern auch ein selbstbewusstes und selbstständiges Auftreten, das Dank der intensiven Praxiserfahrungen vor Ort erworben werden kann.

5. Der Standort rechnet sich selbst:

Da der Standort die optimalen Rahmenbedingungen für unterschiedlichste Veranstaltungen bietet, kann die Schuledurch die daraus resultierenden Einnahmen laufend in die Instandhaltung und Verbesserung der Infrastruktur investieren, ohne auf öffentliche Gelder zugreifen zu müssen.

6. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben:

Der angeschlossene Garten der vor einem Jahr in Zusammenarbeit mit den Schülern der Gartenbauschule Langenlois neu gestaltet wurde, eröffnet die Möglichkeit, nachhaltiges und ökologisches Wirtschaften hautnah erfahrbar zu machen durch das Anbauen von Obst, Gemüse und Kräutern, deren Verarbeitung und Vermarktung.

7. Die Schule ist unser zweites Zuhause:

Im Schloss fühlen sich durch die heimelige Atmosphäre nicht nur die Gäste wohl, sondern auch die SchülerInnen bezeichnen ihre Schule als einen einzigartigen Ort, an dem jeder jeden kennt und daher eine sehr gemeinschaftliche und charakterstärkende Atmosphäre vorherrscht. Gemeinschaft, Freundschaft, Hilfsbereitschaft wird unter den SchülerInnen, aber auch zwischen Lehrern und Schülern sehr groß geschrieben und gelebt. Das Gefühl der Gleichwertigkeit und die individuelle Zuwendung jedem einzelnen Schüler gegenüber, gibt Sicherheit und bietet daher die beste Grundvoraussetzung für einen optimalen Lernerfolg.